banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96378
ALTIN
288.362
DOLAR
5.8101
STERLİN
7.0972
EURO
6.4372
Maliye Bakanlığı'nın elektriğini kestiler...
MALİYE BAKANLIĞI'NIN ELEKTRİĞİNİ KESTİLER
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
2 cep telefonu aranıyor
2 CEP TELEFONU ARANIYOR
banner307

Meryem Uzerli'den yatak pozu

Oyuncu Meryem Uzerli sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştı hayranları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Meryem Uzerli'den yatak pozu

Oyuncu Meryem Uzerli sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştı hayranları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:29
Meryem Uzerli'den yatak pozu

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle tanınan Meryem Uzerli sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Cesur kıyafetleri ve paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Uzerli son paylaşımıyla yine beğeni topladı.

Bir süredir İspanya’da bulunan Meryem Uzerli kaldığı otelin odasında iç çamaşırı ile çektiği bir selfieyi paylaştı ve oyuncunun bu paylaşımı dakikalar içerisinde 12 bini aşan bir beğeni oranını yakaladı.

banner317

Aynı zamanda Meryem Uzerli’nin bu paylaşımı takipçilerinden çok sayıda yorum aldı gelen yorumlar arasında ‘Alev emojilerinin’ çokluğu dikkat çekti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Madonna Ajda Pekkan'a hayran kaldı
Madonna Ajda Pekkan'a hayran kaldı
Kuzeyin oğlu yenilediği repertuarıyla Kıbrıs’ı büyüledi
Kuzeyin oğlu yenilediği repertuarıyla Kıbrıs’ı büyüledi
İnciraltı Meze Restoran İnci Mercan ile coştu
İnciraltı Meze Restoran İnci Mercan ile coştu
Dünyaca ünlü yıldızlar Ayo&Teo Thrones Club’ı coşturdu
Dünyaca ünlü yıldızlar Ayo&Teo Thrones Club’ı coşturdu
Podyumlara bir çıktı bir çıktı
Podyumlara bir çıktı bir çıktı
Ercan Tekbaş'tan yeni bir single...''Oysa ben''
Ercan Tekbaş'tan yeni bir single...''Oysa ben''
Efsane best model geri döndü
Efsane best model geri döndü
Hadise’den bikinili makyajsız paylaşım
Hadise’den bikinili makyajsız paylaşım
Survivor'da finale yükselen ilk isim belli oldu!
Survivor'da finale yükselen ilk isim belli oldu!
Acun Ilıcalı’dan şok rakam: Şimdiye kadar 10 milyon lira…
Acun Ilıcalı’dan şok rakam: Şimdiye kadar 10 milyon lira…

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim