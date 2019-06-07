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Mağusa’nın incisi İnciraltı Meze Restorant’ta bayram bir başka güzel

Mağusa’nın incisi İnciraltı Meze Restorant’ta bayram bir başka güzel

07 Haziran 2019 Cuma 10:18
Mağusa’nın incisi İnciraltı Meze Restorant’ta bayram bir başka güzel

Mağusa’nın 36 yıldır vazgeçilmez eğlence mekanlarından biri olan İnciraltı Meze Restoran’da eğlence hız kesmeden devam ediyor.

Ramazan Bayramı süresince konuklarını eğlencenin en üst seviyesine ulaştıran İnciraltı Meze Restoran’da, geçtiğimiz akşam hem Londra’nın hem de Kuzey Kıbrıs’ın sevilen seslerinden Kader Ateş rüzgârı esti.

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Ateş, gerçekleştirdiği renkli dansları ve söylediği şarkılarla adeta farkını hissettirdi. Gece boyunca konuklarla iç içe olan Kader Ateş, Mağusa’nın incisinde hayranlarına coşku dolu bir gece yaşattı. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Inciraltı Meze Restorant
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