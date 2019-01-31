Ivana Sert, bir firmanın gelinlik tanıtımı için tesettüre girdi

Show TV'nin Bugün Ne Giysem? programıyla tanınan Sırp asıllı stil danışmanı Ivana Sert, tesettür gelinlik tanıtımı için objektif karşısına geçti.

TESETTÜR GELİNLİK GİYİP OBJEKTİFLERE POZ VERDİ

Şu sıralar Dubai'de bulunan ve bikinili paylaşımlarıyla takipçilerinin yüreğini hoplatan Ivana Sert, bir firma için tesettür gelinlik giyinip objektiflere poz verdi.

IVANA SERT KİMDİR?

Ivana Sert 25 Ekim 1979 yılında Sırbıstan Belgrad da dünyaya gelmiştir. Boy ve kilosuna bakacak olursak, 1,67 metre boyunda 55 kilodur. Şimdilerde moda tasarımcılığı yapan Ivana Sert aynı zamanda eski manken ve stilisttir.

2002 yılında Türkiye' ye yerleşmiş ve 2004 yılında ünlü iş adamı Yurdal Sert ile hayatını birleştirmiştir. 2006 yılında bu evlilikten Kayon Ateş adında bir oğulları olmuştur.

Çift, 2013 yılında 2 yıl süren dava neticesinde boşanmışlardır. Boşanma sürecinde eşi Yurdal Sert, Ivana Sert' in kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını iddia etmiştir.

Genel olarak hayatına bakacak olursak, 16 yaşına kadar bale ve piyano eğitimi almıştır fakat, ısrarla manken olmak istemiş ve olmuştur. İlk olarak Sırbistan da Belgrad Güzeli seçildikten sonra Miss Yugoslavya'ya katılır ve daha sonrasında ise ülkemizde düzenlenen Miss Globe'a davet edilir.

Türkiye'ye geldikten sonra bir sürü talihsizlik yaşamasına rağmen, şimdilerde Ivana Sert Türkiye'yi çok sevdiğini hatta burası benim birinci ülkem Sırbistan ikinci sıradadır, diye ifade etmektedir.