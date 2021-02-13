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Işın Karaca'nın acı kaybı! Sosyal medya hesabından duyurdu..

Ünlü şarkıcı Işın Karaca'nın anneannesi Keziban Cansızoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Işın Karaca, acı haberi sosyal medyada hesabından duyurdu. Üzüntüsünü takipçileriyle paylaşan şarkıcı, yaşamını yitiren anneannesinin ardından "Bu hastalık böyle bir şey işte. Her şeyi unutuyorsun. Nefes almayı bile. Çok şükür ki çekmedi anneannem." ifadelerini kullandı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 22:34
Işın Karaca'nın acı kaybı! Sosyal medya hesabından duyurdu..
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Işın Karaca'nın anneannesi Keziban Cansızoğlu, 89 yaşında hayatını kaybetti. Alzheimer hastası olan Cansızoğlu bir süredir tedavi görüyordu. Ünlü şarkıcı, acı haberi şu paylaşımla duyurdu:

"Anneannem Keziban Cansızoğlu, 89 yaşında bir Alzeimer hastasıydı. Bu hastalık ile mücadele eden aileler zorluğunu bilir. Sevdiğin, anılarının olduğu, yaşanmışlıkları hatırlamayan canım anneannem, Mia'yı hatırlayıp ismi ile hitap edip ardından üç hafta sonra vefat eden anneannem. Bu hastalık böyle bir şey işte. Her şeyi unutuyorsun. Nefes almayı bile.

Çok fazla soru geldi, 'anneanneniz covid miydi?' diye! Şükürler olsun değildi. Hatta vefatından bir gün önce hastaneye gidilecekti. Daha iyi beslenmesi için tüp takılacaktı midesine. Olmadı. Ama Covid değildi. Şükürler olsun.

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Çok güzel yaşadı. Rahmetli dedemle ikisi de çok çalışkandı. Hayatları boyunca sabah 5'te kalkıp fabrikalarına giderlerdi. Gecenin körüne kadar çalışırlardı. Emekli olduktan sonra da hiç durmadılar. Gezmeye bayılırdı anneannem. Allah'ım ölümün bile hayırlısını versin deriz ya. Çok şükür ki çekmedi anneannem. Annemin de hakkı ödenemez tabi. Annesini pamuklara sarıp baktı. Hayat böyle bir şeymiş. Dilerim ki ben de o yaşları görürüm."

CENAZEYE ONLINE KATILDI

Işın Karaca, diğer paylaşımında ise "Aklımın ucundan anneannemin cenazesine online katılacağım gelmezdi. Yasımızı bile doğru düzgün yaşayamıyoruz! Allahım konuyu sen biliyorsun" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Işın KaracaKEZİBAN CANSIZOĞLU
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