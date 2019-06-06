Arkın Palm Beach Hotel’de Linet ile bayram coşkusu

06 Haziran 2019 Perşembe 17:35
Türkiye’nin en güçlü kadın solistlerinden Linet, Arkın Palm Beach Hotel’de bayram özel konserinde zengin repertuarıyla konukları kendinden geçirdi.
Anahtar Kelimeler:Arkın Palm Beach Linet
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