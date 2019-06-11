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7 aydır hastanede yatıyordu! İşte son hali

7 aydır hastanede yatıyordu! İşte son hali

11 Haziran 2019 Salı 11:58
7 aydır hastanede yatıyordu! İşte son hali

Mehmet Ali Erbil’in 7 ay sonra ilk görüntüsü ortaya çıktı

Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nükseden Mehmet Ali Erbil, 7 aydır hastanede tedavi görüyor. Erbil'den aylar sonra ilk fotoğraf geldi.

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Uzun süredir hastanede tedavi altından olan şovmen Mehmet Ali Erbil, ilk kez fotoğraf çekilmesine izin verdi. Erbil, hastaneye yattığından beri yanından ayrılmayan yakın dostu ve kuaförü olan Ercan Avşar’ın doğum gününü kutladı. Ercan Avşar’da bu keyifli anları sosyal medyasında paylaştı.

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