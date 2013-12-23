

Larnaka Sancağı’na bağlı yerleşim birimlerinde, 1958-1974 yılları arasında verilen varoluş mücadelesinde şehit düşenler anıldı.

İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törende, protokol sırasına göre çelenkler konuldu. Saygı duruşu, saygı atışı yapıldı. İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

İskele Belediye Başkanı Halil İbrahim Orun ile TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi’nden Ali Abdurrahmanooğlu konuşma yaptılar.

İskele’deki okulların birer öğrencilerinin şiir okuduğu anma töreni, şehitler için dua okunmasıyla tamamlandı.

ORUN

İskele Belediye Başkanı Halil İbrahim Orun törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün namus, şeref ve haysiyetini korumak için mücadele eden şehitleri bir kez daha minnetle andıklarını ifade etti.

Orun, Kıbrıs Türkü’nün adadaki çilesinin, adanın 1878 yılında İngilizlere kiralanmasıyla başlayıp 1974 Barış Harekatı’na kadar sürdüğünü ifade etti.

Orun, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs’taki Türk varlığının azaltılmaya, Türklüğün yok edilmeye çalışıldığını, bunun karşısında Türklerin can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik TMT’nin kurulduğunu kaydetti.

Orun, 21 Aralık 1963 tarihinde başlayan katliamların TMT çatısı altında sürdürülen mücadeleyle durdurulduğunu ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesini bugünlere taşıdığını söyledi.

Kıbrıs sorununun 50 yıldırı sürdüğünü ve 50 yıl daha sürmeyeceğinin garantisi olmadığını belirten Orun, “Kıbrıs Türk halkı, devletiyle , hükümetiyle, meclisiyle, kurum ve kuruluşlarıyla dimdik ayakta. O yüzden geleceğimiz aydınlık. Yarına güvenle bakyoruz. Güvenle bakmamızın temelinde ise, 1974’e kadar verdiğimiz şehitler vardır” dedi.

ABDURRAHMANOĞLU

TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi’nden Ali Abdurrahmanoğlu da, Larnaka kazası ve sancağına bağlı yerleşim birimlerindeki Türklerin Rumların enosis planlarına karşı dimdik ayakta kalarak mücadele verdiklerini ifade etti.

Abdurrahmanoğlu Larnaka’da 55 bin Rum’a kaşrı 15 bin Türk’ün mücadele ettiğini, varoluş mücadelesinde bir çok Türk’ün köylerinden alınarak şehit edildiğini söyledi.

Abdurrahmanoğlu, Larnakalılar olarak bir çok şehit verdiklerini; İstiklal Marşı’nı okutmak, ay yıldızlı bayrağın dalgalanması için Anavatan Türkiye’ye kavuşmak için, özgürlük ve bağımsızlığı kazanmak için yılmadan dimdik ayakta kaldıklarını ve direndiklerini söyledi.