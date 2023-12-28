Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kazada 10 Kişi Öldü, 57 Kişi Yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı