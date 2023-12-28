İsrail Ordusu, Gazze'nin Kuzeyinde Aralarında 2 Gazetecinin Bulunduğu 30 Filistinliyi Öldürdü İsrail Ordusu, Gazze'nin Kuzeyinde Aralarında 2 Gazetecinin Bulunduğu 30 Filistinliyi Öldürdü

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.