Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal, “Kıbrıs Türk Postaları, uluslararası alanda kabul gören ve dünyadaki birçok filatelist tarafından koleksiyonlarına özellikle istenen pullarımızla dünyada ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ de vardır mesajını veren bir kurumdur” dedi.

Kıbrıs Türk Postalarının 60. yıl dönümünü nedeniyle mesaj yayımlayan Baysal, 1925 yılında İngiliz Sömürge İdaresinde Lefkoşa Posta Dairesi binasında başlayan postacılık hizmetlerinin, 1960’ta kurulan ortak cumhuriyette posta hizmetlerine devam ettiğini ifade etti.

Ortak cumhuriyet döneminde posta hizmetlerinde 49 Türk çalışan olduğunu ancak 21 Aralık Kanlı Noel olaylarından sonra Kıbrıslı Türklerin işlerine gidemediğini belirten Baysal, şöyle devam etti:

“Yönetimden dışlanmış Kıbrıs Türklerinin sesi dünya ve anavatanla kesilmiş durumdayken acil haberleşme ihtiyacından dolayı Kanlı Noel olaylarından 15 gün sonra 6 Ocak 1964’te Kıbrıs Türk Postaları kurulmuş ve Kıbrıslı Türklerin yurtdışı ile iletişimini, haberleşmesini sağlamıştır.”

-“Kıbrıs Türk Postaları günümüze kadar görevini eksiksiz bir şekilde devam ettiriyor”

Kıbrıs Türk Postalarının, Kıbrıs Türklerinin kendi yönetimleri altında kurduğu "ilk devlet dairesi, ilk varlığı" olmasının da ayrıca önemli olduğunu vurgulayan Baysal, “İzole şekilde yaşamak zorunda kalan Kıbrıs Türklerine posta iletmek, haberleşmeyi sağlamak için kurulan bu kurum günümüze kadar görevini eksiksiz bir şekilde devam ettirmektedir” dedi.

Baysal, bugün posta hizmetlerinin güncel gereksinimlerini karşılamak ve çağa ayak uydurmak için yeni yöntemler kullanmaya, değişen dijital dünyaya ayak uydurmaya çalışırken, mektup taşımacılığının dışında kargo-koli, elektronik ticaret, finansal hizmetler ile alanında yenilikçi çözümler üretmeye ve bunları hayata geçirmeye devam edildiğini ifade etti.

-“Ülkemizin tanıtılmasına çok büyük katkıda bulunuyor”

Kıbrıs Türk Postalarının kurulduğu günden itibaren Posta Dairesi’nin bastığı ve üzerinde “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” yazan pullarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımına önemli katkıda bulunduğunun altını çizen Baysal, şunları kaydetti:

“Kendi tasarımlarımızı yapıp üzerine ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ yazdığımız pullar dünyanın dört bir yanına ulaşmakta ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarihini, doğasını ve kültürünü yansıtmakla birlikte ülkemizin tanıtılmasına da çok büyük katkıda bulunmaktadır.

Kıbrıs Türk Postaları, uluslararası alanda kabul gören ve dünyadaki birçok filatelist tarafından koleksiyonlarına özellikle istenen pullarımızla dünyada ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ de vardır mesajını veren bir kurumdur.”

"Kıbrıs Türklerinin ilk resmi dairesi" olan Kıbrıs Türk Postalarının 60. yıl dönümünü kutlayan Fatma Baysal, güven ve desteklerini esirgemeyen halka, özverili çalışmalarından dolayı da tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, saygılarını sundu.