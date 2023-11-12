Aydınköy’de 10 Kasım’da kaybolan ve dün bulunan 94 yaşındaki Rasim Özparlak’ın bulunması çalışmalarına Sivil Savunma Teşkilatı ekiplerinin de katıldığı bildirildi.

Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’ne 10 Kasım’da Güzelyurt Polis Müdürlüğü tarafından Aydınköy’de sakin Alzheimer hastası Rasim Özparlak adlı 94 yaşındaki vatandaşın kayıp olduğu bilgisi verildi ve arama-kurtarma faaliyeti için yardım talep edildi.

Bunun üzerine Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından arama-kurtarma ekipleri derhal olay bölgesine sevk edilerek bölgede Sivil Savunma Mobil Kriz Koordinasyon Merkezi kuruldu.

Rasim Özparlak’ı arama kurtarma faaliyetlerinde 48 Sivil Savunma personelinin yanı sıra 13 arama kurtarma aracı ve 4 de dron kullanıldı.

Arama-Kurtarma faaliyetinde Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra, Polis Genel Müdürlüğü Çevik Birlik Personeli, İtfaiye Müdürlüğü personeli, Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK), Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (DAAK), Sivil Afet Timi Derneği (SAT) ekipleri ve bölge halkı katıldı.

Özparlak, gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren ve dün sabah erken saatlerde yeniden başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda Özparlak dün saat 16.00 sıralarında bulunmuş ve Sağlık Bakanlığı'na ait ambulansla hastaneye sevk edilmişti.