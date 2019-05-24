Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, 20 baş inek, 10 baş tosun,10 baş teke, 40 baş oğlak ve 20 baş kuzunun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağını duyurdu.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, tekliflerin KDV’siz olması gerektiği, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı, ödemelerin peşin (Nakit) veya banka teminatlı çekle kabul edileceği, ihaleyi kazananların en geç 14 Haziran Cuma’ya kadar hayvanları almak zorunda olduğu, mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği kaydedildi.

Kasaplık satışına sunulan inek ve düvelerin Çömlekçi, diğer hayvanların ise Şht. Tğm. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliğinde bulunduğu, tekliflerin en geç 31 Mayıs Cuma saat 11.00’e kadar MARGO Çiftliğindeki teklif kutusuna atması gerektiği belirtili.