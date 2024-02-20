KARANLIKLAR AYDINLANIYOR! KİM BU PEŞKEŞCİ BELEDİYE BAŞKANI !

Girne bölgesinde zaman zaman aykırı duruşları ile öne çıkan belediye başkanı sözde yaptığı çalışmaların dışında bulunduğu bölgelerde her türlü yasadışı yapılaşmaya göz yumuyor.

HER TÜRLÜ YAPTIĞI YASADIŞI İŞLERİ DEŞİFRE EDECEĞİZ

Göreve geldiği günden bugüne başta orman arazileri ve birçok yerin kaçak şekilde yapılmasına göz yuman peşkeşci belediye başkanını deşifre ediyoruz.

SÖZDE DÜRÜST GÖZÜKEN BAŞKANIN YEMEDİĞİ NANE KALMAMIŞ!

Bulunduğu bölgede kaçak yapılaşmada sıfır tolerans iddia eden bu yönde de dürüst gözüken peşkeşci başkan rant gördüğü her yere çifte standart uygulayarak kolaylık sağladığı belirtiliyor.

SOKAĞI ÇALIŞANINA PEŞKEŞ ÇEKTİ

Sözde belediye başkanı devletin sokağı başta olmak üzere birçok kaçak yapılaşmaya göz yumarak her türlü kanunsuzluğa çanak tutuyor.

VATANDAŞ ŞİKAYET EDİYOR BELEDİYE BAŞKANI SÜMEN ALTI YAPIYOR

Vatandaşların yaptığı şikayetleri göz ardı ederek görmezden gelen peşkeşci belediye başkanı bölgesinde başta yasadışı kaçak yapılaşmaya göz yumarak yasaları uygulamak yerine sümen altı etmeye devam ediyor.!