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Erkekler kadınlardan daha çok doğaya zarar veriyor

İsveç'te yapılan bir araştırma erkeklerin doğaya verdiği zararın kadınlardan daha fazla olduğunu ortaya koydu.

22 Temmuz 2021 Perşembe 17:40
Erkekler kadınlardan daha çok doğaya zarar veriyor

Çevre sorunları, küresel iklim krizi ve sera gazlarının salınımı gibi sorunları corona virüsü sebebiyle geri plana atılmış gibi görünse de Avrupa’da yapılan bir araştırma kadın-erkek ayrımının doğaya verdiği zararı gözler önüne serdi.

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İngiliz The Guardian gazetesinde yayınlanan haberde, erkeklerin gündelik alışkanlıklarının kadınlara göre doğaya daha fazla zarar verdiği belirtildi. Bu iddianın kaynağı ise dünyanın saygın dergilerinden Journal of Industrial Ecology’de yayınlanan bir araştırma sonucu. Araştırmaya göre erkeklerin gündelik alışkanlıkları doğaya ve gezegene kadınlardan çok daha fazla zarar veriyor.

Erkeklerin araçlarına kadınlardan daha çok benzin harcadığı belirtilirken, araştırmayı yürüten Annika Carlsson Kanyama, “Kadınlar ev dekorasyonuna, sağlığa ve kıyafetlere daha çok para harcarken erkekler ise dışarıda yemek yemeye, alkol tüketimine, sigaraya ve benzine daha çok para harcamayı tercih ediyor” dedi.

Hem erkek hem de kadınların tatile çıkmalarının en çok emisyon kaynağı olduğunun vurgulandığı makalede, “Sebze bazlı beslenme ve tatillere uçak ya da otomobil yerine trenle gitmek hem erkeklerde hem de kadınlarda karbon salınımını yüzde 40 oranında azaltır” ifadesine yer verildi.

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Son Güncelleme: 22.07.2021 17:48
Anahtar Kelimeler:
KadınlarErkeler
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