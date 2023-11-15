TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı Norlen ile dünkü görüşmesinde, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifinin bu hafta komisyonda görüşülmesinin beklendiğini bildirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile videokonferans sistemiyle görüşme yaptı.

Kurtulmuş, dün yapılan görüşmede, TBMM ile İsveç parlamentosu arasında dostane ilişkilerin geliştirildiğini, karşılıklı ziyaretlerle bu ilişkilerin daha ileriye götürülmesini istediklerini ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, iki ülkenin tarihi ve köklü ilişkileri bulunduğunu, bunun yakın dönemde stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini belirtti.

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin süreci başından beri büyük bir titizlikle takip ettiğini dile getiren Kurtulmuş, süreci en kısa zamanda sonlandırmayı ümit ettiklerini söyledi.

İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni kendisine ulaşmasının ardından hemen imzalayarak TBMM Dışişleri Komisyonuna gönderdiğini belirten Kurtulmuş, bu konuda hazırlanan kanun teklifinin bu hafta içinde Komisyonda ele alınmasının beklendiğini ifade etti.

Kurtulmuş, teklifin Komisyondan geçmesi halinde TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini ve milletvekillerinin hür iradeleriyle nihai kararın verileceğini dile getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç'in bu süreçte söz verdiği, özellikle "terörle mücadeleye destek verilmesi", "İslam'ın kutsallarına karşı yapılan saldırılara müsamaha gösterilmemesi" konularında olumlu bir yaklaşım içinde hareket edileceğine inançlarının tam olduğunu da belirtti.

Dinlerin kutsallarına karşı yapılan saldırının, ifade özgürlüğü ya da örgütlenme özgürlüğü kapsamında görülemeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının, siyasi gösteri olmasının ötesinde nüfusu 2 milyara yaklaşan Müslümanların tamamına karşı yapılmış açık bir saldırı, insanların inançlarına hakaret etme konusunda açık bir insanlık suçu olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, İsveç'te bu tür davranışlara müsaade edilmemesi ve özellikle İslam ve Türkiye karşıtı çevrelere, dost İsveç yöneticilerinin müsamaha göstermemesi temennisini dile getirdi.

PYD/YPG ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verilen mücadelede de birlikte hareket edilmesini isteyen Kurtulmuş, Finlandiya'dan olduğu gibi İsveç'ten de terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesini beklediklerini belirtti.

Türkiye-AB ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede Kurtulmuş, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde İsveç'in desteklerini beklediklerini söyledi.

- İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi ve Filistin'in şehirlerine yönelik saldırılarının ele alındığı görüşmede Kurtulmuş, Gazze'deki saldırılar nedeniyle her 10 dakikada bir çocuğun öldüğü derin bir insanlık dramıyla karşı karşıya olunduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ekibinin bütün uluslararası kuralları hiçe sayarak, uluslararası hukukun bütün umdelerini yerle bir ederek, vicdan ve insanlık duygularını berhava ederek çok açık bir katliamı Gazze Şeridi'nde sürdürdüğünü dile getiren Kurtulmuş, hiçbir gerekçenin çocukların, yaşlıların, kimsesizlerin, sivillerin böylesine büyük bir asimetrik savaş içinde katledilmesini meşru göremeyeceğini bildirdi.

Gazze için uluslararası camianın sesini yükseltmesi gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, Gazze'de acil bir ateşkes ve insani yardım koridorunun kurulmasının temin edilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa'daki siyasi gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Kurtulmuş, aşırı sağcı, faşist, İslam karşıtı, yabancı düşmanı küçük siyasi oluşumların Avrupa'nın ana akım siyasetini zehirlediğini de kaydetti.

Norlen de İsveç parlamentosu için Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğunu ve işbirliğinin kapsamını genişletmeyi dört gözle beklediklerini ifade etti.

Norlen, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u İsveç'e davet etti ve kendisini İsveç parlamentosunda ağırlamaktan memnuniyet duyacağını söyledi.