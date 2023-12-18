

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesine düzenlediği saldırılarda bir gazeteci daha hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 96'ya yükseldiğini duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesine gerçekleştirdiği saldırılarda gazeteci Abdullah Alvan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 96'ya yükseldiği kaydedildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.