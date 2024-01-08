Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle 1,9 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

UNRWA, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten 6 Ocak 2024'e kadar geçen sürede, Gazze'de bazıları birden fazla kez olmak üzere toplam nüfusun yüzde 85'ine tekabül eden 1,9 milyon insanın yerinden edildiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki 155 UNRWA tesisinde yerinden edilmiş yaklaşık 1,4 milyon kişinin barındığı aktarılan açıklamada, geri kalan yaklaşık 500 bin kişinin de bu tesislerin yakın çevresinde bulunduğu ve toplam yerinden edilmiş 1,88 milyon kişinin UNRWA'dan yardım aldığı ifade edildi.

Açıklamada, çatışmaların başından bu yana 146 BM çalışanının öldürüldüğü aktarıldı.

İsrail saldırılarının başlamasından bu yana UNRWA tesislerine 63'ü doğrudan olmak üzere 220 saldırının rapor edildiği kaydedilen açıklamada, UNRWA'ya ait 22 sağlık merkezinden sadece 5'nin hâlen faaliyette olduğu bildirildi.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 22 bin 835 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 176’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 334 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 153 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

(AA/ÖZ/YIL)