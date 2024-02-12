İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde sınır bölgesinde bir araca hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insanız hava aracı (İHA) Nebatiye vilayetine bağlı Bint el-Cibeyl ilçesinde bir aracı hedef aldı.

Bint el-Cibeyl Hastanesi yakınında gerçekleştirilen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Lübnan'daki günlük An-Nahar gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, saldırının hedefinde Hizbullah'ın bölgedeki askeri komutanlarından birinin olduğu ifade edildi. ​​​​​​​

İsrail ordusu, son olarak 10 Şubat'ta başkent Beyrut'un güneyinde sınır bölgesinden 70 kilometre uzaklıkta bir araca hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 188 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldürüldü.