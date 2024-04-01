İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda aralarında bir kadının da bulunduğu çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Cenin, Tulkerim, Ramallah, El Halil, Selfit ve Kalkilya kentlerine baskın düzenledi.

İsrail güçleri, baskınlarda aralarında bir kadının da olduğu çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.