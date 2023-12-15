Rasek kentindeki emniyet müdürlüğüne düzenlenen saldırıda 7 güvenlik görevlisi de yaralanırken saldırganlardan 2'si öldürüldü

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinin Rasek kentindeki bir polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 12 emniyet görevlisinin hayatını kaybettiği, saldırganlardan 2'sinin öldürüldüğü bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İçişleri Bakan Yardımcısı Mecid Mir Ahmedi, ülkenin güneydoğusundaki Rasek kentinde emniyet müdürlüğüne saat 02.00 sularında saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Saldırganların emniyet müdürlüğüne birçok yönden saldırdığını aktaran Mir Ahmedi, güvenlik güçleriyle saldırganlar arasındaki çatışmaların destek ekipleri bölgeye ulaşana kadar devam ettiğini aktardı.

Destek ekiplerinin bölgeye ulaşmasının ardından saldırganlardan 2'sinin öldürüldüğü ve birinin de yaralı olarak yakalandığı bilgisini veren Mir Ahmedi, diğerlerinin ise kaçmayı başardığını ifade etti.

Mir Ahmedi, bölgenin kuşatıldığını ve kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldığını kaydetti.

Sistan-Beluçistan Valiliği Güvenlik İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, Rasek kentindeki saldırıda 12 polisin öldüğünü, 7 polisin yaralandığını bildirdi.

Öte yandan devlet medyasında yayınlanan görüntülere göre, saldırganların yakalanması için Pakistan sınırındaki bölgelerde helikopter destekli arama çalışmaları yürütülüyor.

Yerel basında, saldırıyı Sistan-Beluçistan eyaletinde faaliyet gösteren "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" isimli örgütün üstlendiği ileri sürüldü.

Örgüt, zaman zaman Pakistan sınırındaki Sistan-Belucistan bölgesinde İran topraklarında saldırılar düzenliyor.