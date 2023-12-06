10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle İnsan Hakları Sempozyumu düzenleniyor.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 75’inci yıl dönümü ve İnsan Hakları Günü kapsamında, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hukuk Fakültesi iş birliğinde düzenlenecek sempozyum yarın saat 09.00’da başlayacak ve tüm gün sürecek. Sempozyum sonunda katılımcılara belge de verilecek.

YDÜ Kütüphane Salon 4’te gerçekleşecek, açılış konuşmasını eski Yüksek Mahkeme Yargıcı ve Ombudsman Emine Dizdarlı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı avukat Hasan Esendağlı ve YDÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Yeter Tabur’un yapacağı sempozyum 4 oturumda gerçekleşecek.

İfade özgürlüğünden, kadınların uğradığı hak ihlallerine, özel eğitim çocuklarının eğitim hakkından insan ticaretine, adli yardım mekanizmasından sığınma hakkına kadar birçok konunun konuşulacağı sempozyumun gündeminde İsrail – Filistin meselesinin uluslararası hukuk bağlamında değerlendirilmesi de var.

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