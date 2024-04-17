İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i Batı Şeria'daki şiddet olaylarını şeffaf biçimde soruşturmaya ve bölgede sükuneti sağlamaya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son üç gündür Batı Şeria'da yaşanan şiddet olaylarının şok edici ve endişe verici seviyede olduğu belirtildi.

Olayların 14 yaşındaki bir İsraillinin öldürülmesiyle başladığı kaydedilen açıklamada, "Aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucunda Jihad Abu Alia, Omar Ahmad Abdulghani Hamed, Abdulrahman Fadel ve Muhammed Jame öldürülmüş, 75 kişi yaralanmış ve konutlar zarar görmüştür." ifadeleri kullanıldı.

"Sivillere yönelik bu tür şiddet olayları tamamen kabul edilemez ve hemen durdurulmalı." denilen açıklamada İngiltere'nin daha önce şiddet yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırım uyguladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İngiltere'nin Batı Şeria'daki barış ve istikrarın sağlanmasında kararlı olduğu belirtilerek, "Yaşanan ölümler ve olaylar bu kritik dönemde Batı Şeria'daki ve daha geniş bölgedeki tansiyonu yükseltiyor. İsrail kurumlarının sükuneti sağlaması ve yaşanan ölümlerle ilgili hızlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmesi, şiddet olaylarının faillerini adalet karşısına çıkarıp yaptıklarının hesabını sorması hayati öneme sahiptir." ifadeleri yer aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler ile İsrail askerlerinin Filistinlilere saldırılarına dair açıklama yapmış ve geçen cumadan bu yana 7 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, en az 75 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Açıklamada, yaralılardan 14'ünün durumunun ağır olduğu bilgisine yer verilmişti.