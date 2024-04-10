İngiltere, önceki yıllarda İsrail'e silah satış lisanslarını iki kez askıya almasına rağmen Başbakan Rishi Sunak, şimdiye kadar bunun yeniden yapılması çağrılarını reddetti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesinin İsrail'e silah satışını askıya almama yönündeki duruşunu yineleyerek, Dışişleri Bakanı David Cameron'ın "Müttefiklerimizin hiçbiri İsrail'e mevcut ihracat lisanslarını durdurmadı" yönündeki ifadesini tekrarladı.

Cameron, Washington ziyareti sırasında ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile yaptığı basın toplantısında, "Gazze'ye insani yardım konusundaki endişelerimiz devam ediyor. Ancak diğer yandan şu ana kadar hiçbir müttefik ülke, İsrail'le mevcut silah ihracatı anlaşmalarını askıya almadı." demişti.

Londra'nın silah ihracatıyla ilgili politika ve süreçlerinin uzun bir geçmişe sahip olduğunu ve bu süreçlerin periyodik olarak gözden geçirildiğini kaydeden Sunak, bu sabah LBC'ye verdiği röportajda, " İngiltere'nin silah ihracat rejimine ilişkin köklü bir süreci var ve bu konuları düzenli olarak gözden geçiriyoruz." dedi.

Sunak, İngiltere'nin, İsrail'e silah satışlarını askıya almama kararına kesin bir şekilde bağlı kalacağının altını çizerek, "Doğrusu en yakın müttefiklerimizden hiçbiri şu anda mevcut silah lisanslarını askıya almış değil. Dolayısıyla bu konuları müttefiklerimizle görüşmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hükümetin silah ihracatı söz konusu olduğunda "katı kriterleri" ve yasal değerlendirmelere "uygun hareket etme yükümlülüğü" olduğunu aktaran Sunak, kamu görevlilerinin lisansları işleme koymayı reddedebileceği yönündeki iddiaları ise reddetti.

-İngiliz hükümeti artan baskıyla karşı karşıya

İngiliz medyasında çıkan haberlerde, İngiltere'nin İsrail'e silah ihracatını denetleyen kamu çalışanlarının, "Gazze'de işlenen savaş suçlarına ortak olabilecekleri endişesiyle derhal iş durdurma" tehdidinde bulunduğu aktarılmıştı.

Kamu yetkililerinin silah satışına dair iş durdurma eyleminin uygun olmayacağını belirten Sunak, "Bu benim aşina olduğum bir şey değil, bunun uygun olacağını sanmıyorum. Bizim bir kamu hizmeti kanunumuz var. Tüm kamu görevlileri de kamu hizmeti kurallarına göre çalışmalıdır." diye olası iş durdurma adımına tepki gösterdi.

Sunak hükümeti, aralarında 3 İngilizin de olduğu World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarının 1 Nisan'da İsrail'in Gazze'deki saldırısında öldürülmesinin ardından İsrail'e silah ihracatının durdurulması yönünde artan baskılarla karşı karşıya bulunuyor.

İnsan hakları örgütleri ve bağımsız kuruluşlar, Gazze'de uluslararası insancıl hukuku ihlal eden İsrail'e silah satışını durdurmadığı gerekçesiyle İngiltere'yi "İsrail'in savaş suçlarına ortak olmakla" eleştiriyor.

Aralarında üç eski Yüksek Mahkeme yargıcının da olduğu 600'den fazla avukat ve akademisyen, "İngiltere'nin İsrail'i silahlandırmaya devam ederek uluslararası hukuku ihlal ettiği" uyarısında bulunmuştu.

(EURONEWS/FEZ)