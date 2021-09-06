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Midesinden Nokia 3310 model cep telefonu çıktı

Finlandiya merkezli telekomünikasyon şirketi Nokia’nın 3310 modeli 21 yıl önce piyasaya sürülmüş, dayanıklılığıyla dünya çapında ün kazanmıştı. Telefonun eskisine benzeyen yeni bir modeli çıkartılmıştı.

06 Eylül 2021 Pazartesi 14:02
Midesinden Nokia 3310 model cep telefonu çıktı

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Finlandiya merkezli telekomünikasyon şirketi Nokia’nın 3310 modeli 21 yıl önce piyasaya sürülmüş, dayanıklılığıyla dünya çapında ün kazanmıştı. Telefonun eskisine benzeyen yeni bir modeli çıkartılmıştı. Başkent Priştine kentinde yapılan ameliyatta telefonun üç parçaya ayrılarak çıkarıldığı bildirildi. Yaklaşık iki saat süren operasyonda özel cihazlar kullanıldı ve herhangi bir komplikasyon gelişmedi

Hastanın telefonu dört gün midesinde taşıdığı açıklanırken, bunu neden ve nasıl yaptığı ise anlaşılamadı. Ameliyatı yürüten doktor Skender Teljaku, operasyonun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak telefonun en tehlikeli kısmının batarya olduğunu belirtti.

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