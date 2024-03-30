Hollanda’nın Ede kentindeki bir kafedeki müşteriler bir kişi tarafından rehin alındı.

Polis, sabah erken saatlerde en az üç rehinenin serbest kaldığını ancak olayın devam ettiğini bildirdi.

Olay, ülkenin doğusundaki Ede kentindeki “Petticoat” adlı eğlence mekanında meydana geldi.

Polis, kent merkezinde bulunan ve hafta sonları geç saate kadar açık olan eğlence yerindeki rehine olayına ilişkin sabah saat 06.00 civarında ihbar aldı.

Bölgeye özel timler ve keskin nişancılar da dahil çok sayıda polis devredildi.

Rehin alan kişinin üzerinde patlayıcı madde bulunması olasılığına karşı, civardaki 150 ev boşaltıldı

Polis, rehin alma olayını bir kişinin gerçekleştiğini bildirdi. Ancak kaç kişinin rehin alındığı konusunda kesin bir sayı yok. Eğlence merkezinde en az 3 kişinin rehin tutulduğu ve bunların büyük olasılıkla çalışanlar olduğu belirtiliyor.

Polise göre şu anda rehin alma olayının "terör amacıyla" gerçekleştiğine dair bir belirti yok.

De Telegraaf gazetesine göre, üzerinde silah ve patlayıcı bulunan bir kişi kapanış saatinde kafeye grkerek, içeridekileri rehin aldı.

Polis, eğlence merkezini güvenlik çemberine aldı. Halka, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları çağrısı yapılıyor.

Hollanda’nın doğusunda Ede, ülkenin en dindar yerleşim yerlerinden birisi olarak biliniyor.

Kiliselerin çokluğu ve yaygınlığı ile tanınan Ede, koronavirüs önlemleri ve aşıya karşı protesto gösterileri nedeniyle sık sık gündeme gelmişti.