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LTB El Ele Kreşi’nin gurur günü

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) El Ele Kreşi’nde bakım ve eğitim hizmeti alan ve bu yıl anaokula başlayacak olan 10 çocuğa tören ile belgeleri verildi.

05 Eylül 2020 Cumartesi 15:20
LTB El Ele Kreşi’nin gurur günü
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LTB Başkanı Mehmet Harmancı etkinlikte yaptığı konuşmada, LTB El Ele Kreşi’nin, 5 kişilik kadrosuyla haftaiçi hergün 2 ile 4 yaş arası ortalama 30 çocuğa eğitim ve bakım hizmeti vermekte olduğunu söyledi.
 

Daha çok çocuğa hizmet verecek yeni kreşin inşası tamamlanıyor

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Başkan Harmancı, LTB El Ele Kreşi’nin kısa süre içerisinde hem bina hem de açık alan aktivite merkezi olarak geniş alana sahip yeni binasına geçmesi için başlattıkları çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanacağını söyledi.

Başkan Harmancı bu sayede daha fazla çocuğa daha etkin ve yüksek standartlarda hizmet verecek olan bir çocuk merkezini oluşturulacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
LTB BaşkanıLeşkoşa Türk BelediyesiAnaokulu
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