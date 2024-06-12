Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat'ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Chibuike Peter Okeke yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memur Celal Durukan olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 7 Haziran 2024 tarihinde saat 19:45 raddelerinde Haspolat'ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından zanlı Chibuike Peter Okeke’nin kullanımındaki PR 104 plakalı araçta şüpheli vaziyette tespit edilmesine müteakip üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis akabinde zanlının kalmakta olduğu K. Kaymaklı-Lefkoşa adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada tasarrufunda 21 ayrı foil kağıdına sarılı yaklaşık 21 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu satışından elde edilen 2100 TL nakit para bulunarak emare alındığını belirti. Polis yürütülen ileri soruşturmada zanlının yapmış olduğu beyanlarda konu uyuşturucu maddeyi kimden aldığını söylediği ve konu şahsında aranmakta olduğunu söyledi. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde emarelerin analize gönderildiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, analiz sonucunun beklendiğini kaydetti. Zanlının uyuşturucu aldığı ve sattığı şahısların da arandığını ifade eden polis, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.