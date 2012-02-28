Güney Kıbrıs’ta Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri soygun, kundak, kapkaç gibi çeşitli suçlar yaşandığı belirtildi.

“ÖZEL” POLİSİN DE YER ALDIĞI TEFECİLİK ÇETESİ

Alithia gazetesi, dün aralarında bir de “özel” polisin bulunduğu 8 kişinin tefecilik suçundan yakalandığını yazdı.

Gazete, bahse konu kişilerin, özel polisten borç alan 44 yaşındaki bir kişinin ihbarı üzerine yakalandığını ve Limasol Mahkemesi’ne çıkarılıp haklarında 8’er gün tutukluluk emri alındığını kaydetti.

BİR KADIN İKİ FIRIN SOYDU

Gazete bir başka haberinde, bir Rum kadının dün, bıçak tehdidiyle iki ayrı fırını soyduğunu yazdı. Habere göre kadın, ilk soygunda 250 Euro, ikinci soygunda ise 120 Euro alarak kaçtı.

LARNAKA’DA KAPKAÇ

Gazeteye göre, Larnaka’da Cumartesi iki kapkaç olayı meydana geldi. Habere göre, ilk olayda iki motosikletli; bir kadının, içinde 495 Euro bulunan çantasını elinden alarak kaçtı, ikinci olayda ise yine iki motosikletli, bir kadının elini yakaladı ve saat ile yüzüğünü alarak kaçtı. Olayla ilgili olarak 15 - 18 yaşlarında 3 motosikletli tutuklandı.

BİR MOTOSİKLET VE BİR ARABA KUNDAKLANDI

Gazete bir başka haberinde de, Limasol’da Pazar günü bir motosiklet, dün de bir arabanın kundaklandığını aktardı.