UBP Parti Meclisi toplandı

Toplantı saat 15.30'da YDÜ Kütüphanesi Salonunda başladı.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun TAK muhabirine yaptığı açıklamaya göre toplantı, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'na hükümeti kurma çalışmalarını yürütme yetkisi verilmesi gündemiyle yapılıyor.