Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi toplandı.
UBP Parti Meclisi toplandı
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi toplandı.
21 Nisan 2022 Perşembe 15:45
Toplantı saat 15.30'da YDÜ Kütüphanesi Salonunda başladı.
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun TAK muhabirine yaptığı açıklamaya göre toplantı, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'na hükümeti kurma çalışmalarını yürütme yetkisi verilmesi gündemiyle yapılıyor.
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