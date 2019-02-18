Trafik kazaları...

Lefkoşa'da bugün saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde, Ali Kemal Piyale (30), yönetimindeki JG 105 plakalı araç ile kuzeyden güneye doğru seyrettiği sırada, o esnada yolu batıdan doğuya doğru yaya olarak geçmeye çalışan Abdülkadir Akdeniz (E-14)'e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Abdülkadir Akdeniz kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahade altına alınmıştır...Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor..
Saat 13:30 sıralarında meydana gelen diğer kaza ise, Lefkoşa'da Erdinç Alp (E-32), yönetimindeki PV 570 plakalı araç ile yolu kuzeyden güneye doğru yaya olarak geçmeye çalışan Cevheriye Emirhoca (K-44)'ya çarpması sonucu meydana gelmiştir... Kaza sonucu yaralanan yaya Cevheriye Emirhoca kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor..
Lefkoşa'da bugün saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde, Ali Kemal Piyale (30), yönetimindeki JG 105 plakalı araç ile kuzeyden güneye doğru seyrettiği sırada, o esnada yolu batıdan doğuya doğru yaya olarak geçmeye çalışan Abdülkadir Akdeniz (E-14)'e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Abdülkadir Akdeniz kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahade altına alınmıştır...Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor..