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Trafik kazaları...

Trafik kazaları...

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:07
Trafik kazaları...

Lefkoşa'da bugün saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde, Ali Kemal Piyale (30), yönetimindeki JG 105 plakalı araç ile kuzeyden güneye doğru seyrettiği sırada, o esnada yolu batıdan doğuya doğru yaya olarak geçmeye çalışan Abdülkadir Akdeniz (E-14)'e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Abdülkadir Akdeniz kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahade altına alınmıştır...Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor..

Saat 13:30 sıralarında meydana gelen diğer kaza ise, Lefkoşa'da Erdinç Alp (E-32), yönetimindeki PV 570 plakalı araç ile yolu kuzeyden güneye doğru yaya olarak geçmeye çalışan Cevheriye Emirhoca (K-44)'ya çarpması sonucu meydana gelmiştir... Kaza sonucu yaralanan yaya Cevheriye Emirhoca kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor..

Son Güncelleme: 18.02.2019 19:35
Anahtar Kelimeler:
Kktc Trafik Kaza
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