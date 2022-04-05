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Nöbetçi Eczaneler

05 Nisan 2022 Salı 15:22
Nöbetçi Eczaneler

5 Nisan Salı tarihli nöbetçi eczaneler.

İçten Eczanesi 
 : 03923652200
 : Gazi Mağusa Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dük. N0:1 Tıp Merkezi Girişi Gazi Mağusa

Ören Eczanesi 
 : 03923660391
 : Gazi Mağusa Maraş Sağlık Ocağı Karşısıtunalı Hilmi Sok. 3/a Maraş Mağusa

Mehmet Gaziköylü Eczanesi 
 : 03928160123
 : Girne Uğur Mumcu Cad. Karakum Gökhan İş Merkezi No:31/3 Karakum Girne ( Bindayı Yanı, Arpi Home Karşısı )

Pınar Keklik Eczanesi 
 : 05338575494
 : Girne Karaoğlanoğlu Cad. 198/a Mazlum Plaza Tekno Gold Yanı Alsancak

Ziya Sencer Eczanesi 
 : 0533 826 51 91
 : Girne Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne

İncirli Eczanesi 

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 : 03927142874
 : Güzelyurt Büyük Ada Sok. N0:22 Güzelyurt

Sultan Topel Eczanesi 
 : 3301 720
 : İskele Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman Yanı İskele

Şifa Bıldır Eczanesi 
 : 05338419578
 : Lefke Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1/1 Gemikonağı

Laika Gökçekuş Eczanesi 
 : 03922240988
 : Lefkoşa Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

Nergis Eczanesi 
 : 2255075
 : Lefkoşa Şht. Mustafa Mehmet Sok. No:3 Göçmenköy Lefkoşa

Safiye Çağansel Eczanesi 
 : 03922277676
 : Lefkoşa Şht. İsmail Beyoğlu Cad. 52a Eski Zips Market Yolu, K. Kaymaklı Lefkoşa

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