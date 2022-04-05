5 Nisan Salı tarihli nöbetçi eczaneler.
İçten Eczanesi
: 03923652200
: Gazi Mağusa Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dük. N0:1 Tıp Merkezi Girişi Gazi Mağusa
Ören Eczanesi
: 03923660391
: Gazi Mağusa Maraş Sağlık Ocağı Karşısıtunalı Hilmi Sok. 3/a Maraş Mağusa
Mehmet Gaziköylü Eczanesi
: 03928160123
: Girne Uğur Mumcu Cad. Karakum Gökhan İş Merkezi No:31/3 Karakum Girne ( Bindayı Yanı, Arpi Home Karşısı )
Pınar Keklik Eczanesi
: 05338575494
: Girne Karaoğlanoğlu Cad. 198/a Mazlum Plaza Tekno Gold Yanı Alsancak
Ziya Sencer Eczanesi
: 0533 826 51 91
: Girne Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne
İncirli Eczanesi
: Güzelyurt Büyük Ada Sok. N0:22 Güzelyurt
Sultan Topel Eczanesi
: 3301 720
: İskele Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman Yanı İskele
Şifa Bıldır Eczanesi
: 05338419578
: Lefke Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1/1 Gemikonağı
Laika Gökçekuş Eczanesi
: 03922240988
: Lefkoşa Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli
Nergis Eczanesi
: 2255075
: Lefkoşa Şht. Mustafa Mehmet Sok. No:3 Göçmenköy Lefkoşa
Safiye Çağansel Eczanesi
: 03922277676
: Lefkoşa Şht. İsmail Beyoğlu Cad. 52a Eski Zips Market Yolu, K. Kaymaklı Lefkoşa