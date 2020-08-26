Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 23 milyon 943 bin 899, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 819 bin 826, iyileşen kişi sayısı ise 16 milyon 466 bin 344..
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 924 bin 778 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Brezilya 3 milyon 636 bin 167,
- Hindistan 3 milyon 231 bin 522,
- Rusya 966 bin 189,
- İspanya 423 bin 224,
-Türkiye 261 bin 194,
- İtalya 261 bin 174
- Fransa 248 bin 158,
-Almanya 236 bin 810,
-Yunanistan 8 bin 987,
-Güney Kıbrıs Bin 474,
-KKTC 281..