Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 23 milyon 943 bin 899, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 819 bin 826, iyileşen kişi sayısı ise 16 milyon 466 bin 344..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 924 bin 778 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 3 milyon 636 bin 167,

- Hindistan 3 milyon 231 bin 522,

- Rusya 966 bin 189,

- İspanya 423 bin 224,

- İngiltere 327 bin 798,

-Türkiye 261 bin 194,

- İtalya 261 bin 174

- Fransa 248 bin 158,

-Almanya 236 bin 810,

-Yunanistan 8 bin 987,

-Güney Kıbrıs Bin 474,

-KKTC 281..