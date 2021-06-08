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Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü heyeti Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ı ziyaret etti

 Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü Başkanı Esen Bahadır ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

08 Haziran 2021 Salı 11:00
Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü heyeti Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ı ziyaret etti
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Örgütün tüzüğü gereği, Cumhurbaşkanı eşi olması nedeniyle, Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü Onursal Başkanı payesine sahip olmaktan duyduğu büyük onur ve mutluluğu dile getiren Sibel Tatar, “Bu süreçte bu görevi onur duyarak kabul ediyorum. Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü’ne sizlerden talep geldikçe elimden gelen tüm desteği göstereceğim” şeklinde konuştu.
İzciliğin her genç bireyin, toplumsal sorumluluk sahibi aktif bir insan olarak yetişmesini kendisine ilke edindiğini ifade eden Sibel Tatar, izcilik sayesinde bireylerin doğa ile bütünleştiğini, kolektif bir akıl ile hareket etmeyi öğrendiğini vurguladı. 
Tatar, özelde Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü’ne daha genel ölçekte de tüm izcilere yürüttükleri faaliyetlerde başarılar diledi.

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Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü Başkanı Esen Bahadır, Sibel Tatar ile görüşmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek “Amacımız, genç kızlarımızın, Sibel Tatar gibi güçlü bir kadın olarak yetişmeleridir” şeklinde konuştu. 
Bahadır, konuşmasının ardından, “Kıbrıs Türk İzcilik Tarihinden Kesitler” ismiyle kaleme aldığı kitabı Sibel Tatar’a takdim etti.

 

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Son Güncelleme: 08.06.2021 11:25
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Kız İzci ÖrgütüSibel TatarErsin Tatar
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