Kamu-İş, yarın, Mağusa Serbest Liman’da uyarı grevi yapacak
Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’nde yasa dışı uygulamaların devam ettiği gerekçesiyle, yarın, Mağusa Serbest Liman’da iki saatlik uyarı grevi yapacak.
Kamu-İş, yarın, Mağusa Serbest Liman’da uyarı grevi yapacak
Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’nde yasa dışı uygulamaların devam ettiği gerekçesiyle, yarın, Mağusa Serbest Liman’da iki saatlik uyarı grevi yapacak.
15 Mayıs 2022 Pazar 12:15
Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu tarafından yapılan açıklamada, “Yaptığımız uyarılara rağmen Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’nde yasa dışı uygulamalar devam etmekte, yeni hükümette ülke ve kurumun menfaatlerine aykırı olarak pazarlık konusu edilmektedir. Yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Mağusa Serbest Liman’da yarın, 10.00-12.00 saatleri arasında iki saatlik uyarı grevi yapılması kararı alınmıştır” denildi
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