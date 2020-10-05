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Haftalık trafik raporu

Polisin 28 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasındaki trafik raporu..

05 Ekim 2020 Pazartesi 14:01
Haftalık trafik raporu
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Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre son bir haftada ülkede, biri ölümlü 40 trafik kazası yaşandı.

28 Eylül - 4 Ekim tarihlerini kapsayan sürede KKTC'de 40 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 1’i ölümle, 13’ü yaralanmayla, 26’sı hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 15 kişi yaralandı.

Dönem içindeki kazalardan 12’si süratli araç kullanmak, 11’i dikkatsiz sürüş yapmak, 6’sı kavşakta durmamak, 7’si yakın takip ve 4’ü diğer etkenlerden ötürü yaşandı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 719 bin 550 TL oldu.  Kazaların 16’sı Lefkoşa’da, 6’sı Gazimağusa’da, 15’i Girne’de, 1’i Güzelyurt’ta, 2’si İskele’de yaşandı.

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6 BİN 225 SÜRÜCÜ KONTROL EDİLDİ, 757’Sİ RAPOR EDİLDİ

28 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 225 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 757 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

SÜRAT VE CEP TELEFONUYLA KONUŞMA İLK SIRADA

Suçların dağılımı şöyle oldu:

“Sürat (213), seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak (181), trafik levha ve işaretlerine uymamak (81), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (51), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (21), muayenesiz araç kullanmak (20), dikkatsiz sürüş (18), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (13), alkollü araç kullanmak (10), tehlikeli sürüş (8), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (5), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (3), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (3), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (2), trafik ışıklarına uymamak (2), ve diğer trafik suçları (126)”

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Son Güncelleme: 05.10.2020 14:19
Anahtar Kelimeler:
Kktc Trafik Raporu
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