Haftalık trafik raporu

6 Aralık - 13 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (67) adet trafik kazası meydana gelmiştir.. Bu kazalardan; (1) ölümle, (16) yaralanmayla ve (50) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle Neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (19) kişi yaralanmıştır

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (20) , dikkatsiz sürüş yapmak (10), kavşakta durmamak (17), yakın takip (13) ve diğer etkenler (7) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 945,800 TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir;

Lefkoşa 28 Gazimağusa 12 Girne 20 Güzelyurt 5 İskele 2

6 Aralık - 13 Aralık 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 9015 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 885 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;

Sürat ( 315 ) , Tehlikeli Sürüş ( 6 ), Dikkatsiz Sürüş ( 31 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 77 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 14 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 28 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 98 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 86 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 39 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 28 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 35 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 7 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 2 ) ve 116 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.