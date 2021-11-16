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Haftalık trafik raporu

Polis Basın Subaylığı’nın 8-14 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporu..

16 Kasım 2021 Salı 14:30
Haftalık trafik raporu

KKTC’de son bir haftada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı 54 trafik kazası meydana geldi.
Polis Basın Subaylığı’nın 8-14 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, kazaların 43’ü hasarla sonuçlanırken, 520 bin 500 TL’lik maddi hasar oluştu.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 17’sinin süratli araç kullanmak, 13’ünün dikkatsiz sürüş yapmak, 8’inin kavşakta durmamak, 9’unun yakın takip ve 7’sinin diğer etkenlerden meydana geldiği belirtildi.
Kazaların 18’i Lefkoşa, 14’ü Girne, 13’ü Gazimağusa, 6’sı Güzelyurt, 3’ü de İskele’de oldu.


BİN 185 SÜRÜCÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEM

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Aynı dönem içerisinde ülke genelinde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde 9 bin 430 araç sürücüsünden bin 185’i hakkında ileri işlem yapıldı.
Suçların dağılımı ise şöyle:
“Sürat (337 ), tehlikeli sürüş (5), dikkatsiz sürüş (25), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (128), s/ehliyetsiz araç kullanmak (23), alkollü araç kullanmak (45), seyir halinde iken cep telefonuyla konuşmak (181), emniyet kemersiz araç kullanmak (75), trafik levha ve işaretlerine uymamak (99), trafik ışıklarına uymamak (1), muayenesiz araç kullanmak (53), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (46), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (4), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (3), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (3) ve 157 diğer”

 

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Son Güncelleme: 16.11.2021 16:29
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