Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Nava’nın demecini “yanlı ve son derece talihsiz” olarak niteledi

“AB YETKİLİLERİNİ, TARİHİN KALINTISI OLAN FEDERASYON MODELİNE VURGU YAPMAYI BİR KENARA BIRAKARAK, KIBRIS TÜRKLERİNE KARŞI ADİL BİR YAKLAŞIM SERGİLEMEYE VE ADADAKİ GERÇEKLERİ GÖRMEYE DAVET EDİYORUZ”

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği yetkililerini, “tarihin kalıntısı olan federasyon modeline vurgu yapmayı bir kenara bırakarak, Kıbrıs Türklerine karşı adil bir yaklaşım sergilemeye ve adadaki gerçekleri görmeye” davet etti.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava’nın bugün bir gazeteye verdiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) destekleyen demeci, “yanlı ve son derece talihsiz” olarak niteleyerek, bunun şaşırtıcı olmadığını vurguladı.

Bakanlık açıklamasında, Nava’nın demecinde “iki Devletli çözümün kabul edilebilir olmadığını, AB’nin Kıbrıs sorununun siyasi eşitliği temel alan iki-toplumlu, iki-bölgeli bir federasyon temelinde ve BM çerçevesinde kapsamlı bir şekilde çözülmesine olan bağlılığını sürdürdüğünü” ifade etmesinin, AB yetkililerinin adadaki gerçekleri halen idrak edemediğini bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkat çekildi.

“GERİYE DÖNÜŞÜ OLMAYAN BU HATA İLE AVRUPA BİRLİĞİ KIBRIS KONUSUNDA TARAFINI SEÇMİŞTİR”



“AB yetkilisinin açıklamalarının Birliğin GKRY’ne koşulsuz desteğinin ispatıdır” ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:“Geriye dönüşü olmayan bu hata ile Avrupa Birliği Kıbrıs konusunda tarafını seçmiştir. Dolayısıyla, Avrupa Birliği yetkililerinin Kıbrıs meselesinin çözümüne yorum yapması ve hüküm vermesinin hiçbir ahlaki veya yasal yönü bulunmamaktadır.50 yılı aşkın süre müzakere edilen “iki-toplumlu, iki-bölgeli federasyon modeli” Crans Montana’da sona ermiştir. Kıbrıs Türk tarafı, Cenevre’de gerçekleştirilen 5+Birleşmiş Milletler gayri resmi toplantısında, Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varılabilmesini teminen, adada var olan gerçeklere ve iki tarafın işbirliğine dayanan iki Devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde bir çözüme varmak amacıyla ortaya koyduğu yeni vizyonunu ileriye götürmeye kararlıdır.Kıbrıs Türk Halkının egemen eşit varlığını görmezden gelmeye devam eden Avrupa Birliği yetkililerini, tarihin kalıntısı olan federasyon modeline vurgu yapmayı bir kenara bırakarak, Kıbrıs Türklerine karşı adil bir yaklaşım sergilemeye ve Ada’daki gerçekleri görmeye davet ediyoruz.”