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Covid-19 salgınında son 24 saat

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

22 Şubat 2021 Pazartesi 08:30
Covid-19 salgınında son 24 saat
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 111 milyon 962 bin 912, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 478 bin 173 ,iyileşen kişi sayısı ise 87 milyon 331 bin 761.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 28 milyon 765 bin 423.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 11 milyon 5 bin 850,

- Brezilya 10 milyon 168 bin 174,

- Rusya 4 milyon 164 bin 726,

- İngiltere 4 milyon 115 bin 509,

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- Fransa 3 milyon 605 bin 181,

- İspanya 3 milyon 133 bin 122,

- İtalya 2 milyon 809 bin 246,

-Türkiye 2 milyon 638 bin 422,

-Almanya 2 milyon 394 bin 515,

-Yunanistan 179 bin 802,

-Güney Kıbrıs 33 bin 260,

-KKTC 3216.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid19KoronavirüsCoronavirüsVaka Sayısı
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