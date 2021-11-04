Bazı bölgelere elektrik verilemiyor

1)Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Tatlısu Yalı Mahallesi, Eski Gölet ve Seralar bölgesine 7 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 10.00-17.00 saatleri arasında olacak.
2)Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Kilitkaya köyüne elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre kesinti, 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.
3)Esentepe Sivil Savunma ve çevresine 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, kesintinin şebekede yapılacak çalışmalardan kaynaklı olacağını duyurdu.