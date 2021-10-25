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Bazı bölgelere elektrik verilemiyor

KIB-TEK bugün yapılacak elektrik kesintileri hakkında bilgi verdi..

25 Ekim 2021 Pazartesi 09:00
Bazı bölgelere elektrik verilemiyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün, Güzelyurt’ta bazı bölgelerde yaklaşık yedi saat elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, bugün yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; ODTÜ, Kumköy su motorları bölgesi, Kalkanlı su motorları bölgesi, Kalkanlı ve Yuvacık bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün 8 saat süreyle Tatlısu Kulaksız Homes bölgesi ve civarına elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

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Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 17.00 saatleri arasında Tatlısu Kulaksız Homes bölgesi ve civarına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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Son Güncelleme: 25.10.2021 10:14
Anahtar Kelimeler:
KIBTEKElektrik Kesintsi
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