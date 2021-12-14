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Bazı bölgelere elektrik verilemiyor

KIB-TEK bugün yapılacak elektrik kesintileri ile ilgili bilgilendirdi..

14 Aralık 2021 Salı 09:02
Bazı bölgelere elektrik verilemiyor

Girne Zeytinlik köyünün bir bölgesine 2 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan duyuruda, şebekede yapılacak çalışma nedeniyle Ship Inn Otel’in bulunduğu bölgeye 08:30 ile 10:30 arasında elektrik verilemeyeceği belirtildi.

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Çatalköy’ün bazı bölgelerine elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 09.00 – 13.00 saatleri arasındaki kesinti Çatalköy’ün Doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay, Laden Siteleri Bölgesi ve Şehit Çocuğu arsaları bölgesinde etkili olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), 8 saat boyunca Ötüken, Aygün ve Kuzucuk bölgelerinin elektrik enerjisinin kesik olacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında Ötüken, Aygün ve Kuzucuk bölgelerinin elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
KIBTEKElektrik Kesintisi
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