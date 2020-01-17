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Başbakanlık, anıt mezarla ilgili açıklama yaptı

Başbakanlık, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarında projede değişikliğe gidilmesi nedeniyle sürecin uzadığını, gelinen aşamada projenin tamamlanmış olup geçici kabulün yapıldığını, sadece çevre düzenlemesinin kaldığını bildirdi.

Başbakanlık, anıt mezarla ilgili açıklama yaptı

Başbakanlık, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarında projede değişikliğe gidilmesi nedeniyle sürecin uzadığını, gelinen aşamada projenin tamamlanmış olup geçici kabulün yapıldığını, sadece çevre düzenlemesinin kaldığını bildirdi.

17 Ocak 2020 Cuma 17:15
Başbakanlık, anıt mezarla ilgili açıklama yaptı

“PROJEDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMESİ SÜRECİN UZAMASINA NEDEN OLDU..PROJE TAMAMLANMIŞ OLUP GEÇİCİ KABUL YAPILDI ÇEVRE DÜZENLEMESİ ÇALIŞMALARINA HIZLA BAŞLANACAK VE KURUCU CUMHURBAŞKANIMIZIN LAYIK OLDUĞU ŞEKLE GELECEKTİR”

Başbakanlık,  Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarında projede değişikliğe gidilmesi nedeniyle  sürecin uzadığını, gelinen aşamada projenin tamamlanmış olup  geçici kabulün yapıldığını, sadece çevre düzenlemesinin kaldığını bildirdi.

Açıklamada,  hava koşullarının müsait olması durumunda  çevre düzenlemesine hızla başlanacağı ve anıt mezarın Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın  layık olduğu şekle geleceği kaydedildi.

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Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Bugün bir yerel gazetemizde yer alan ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anıt mezarının bitirilmesi ile ilgili  kamuoyunu aydınlatmak üzere bu açıklama yapılmıştır.

Daha önce  belirlenen projede değişikliğine gidilmiş olması sürecin beklenenden çok uzamasına neden olmuştur. Gelinen aşamada proje tamamlanmış olup geçici kabul yapılmıştır. Sadece çevre düzenlemesi kalmıştır.

Hava koşullarının müsait olması durumunda çevre düzenlemesi çalışmalarına hızla başlanacak ve Anıt mezar Kurucu Cumhurbaşkanımızın layık olduğu şekle gelecektir.”

 

Son Güncelleme: 17.01.2020 20:29
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