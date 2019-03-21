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21 Mart Dünya Ormancılık Günü…

21 Mart Dünya Ormancılık Günü…

21 Mart 2019 Perşembe 09:50
21 Mart Dünya Ormancılık Günü…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkedeki orman varlığı oranını yüzde 30’a çıkarmayı hedeflediğini ifade ederek, bu hedefe, sadece Orman Dairesi’nin çalışmalarıyla değil, tüm toplumun sahiplenmesiyle varılabileceğine vurgu yaptı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, 21 Mart 1971 tarihinde Avrupa Tarım Federasyonu’nun (CEA) Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü’ne (FAO) bir teklif götürerek, tüm dünyada kutlanması ve toplumları bilinçlendirmek amacı ile Kuzey yarım küresinde ilkbaharın, Güney yarım küresinde de sonbaharın başlangıç günü olan 21 Mart gününü “Dünya Ormancılık Günü” ilan ettiği anımsatıldı.
Bakanlık, 21 Mart gününün ülkede de 1978 yılından bu yana 41 yıldır kutlandığına işaret ederek, Ormancılık Günü’nün amacının; tüm ülkelerde olduğu gibi ülkede de mevcut ormanların korunmasıyla, geliştirilmesi konusunda yürütülen çalışmaların ve çok yönlü faydalarının çeşitli yayın organları ile halka duyurulması ve bu yöndeki farkındalığın artırılmasının sağlanması olduğunu kaydetti.
Orman Dairesinin de kurulduğu günden bu yana bu amaç doğrultusunda özveriyle çalıştığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
“Yapılan çalışmalar neticesinde orman varlığımız 36000 hektardan, 76000 hektarlara ulaşmış, bugün ülke yüzölçümünün %23’lük kısmını oluşturacak duruma getirilmiştir.
Hedefimiz, bu oranı %30’a çıkarmaktır. Bu hedef, sadece Orman Dairesi’nin çalışmalarıyla değil, tüm toplumun sahiplenmesiyle gerçekleşebilecektir. Bu konudaki bilincin her geçen gün artması sevindiricidir.
Ormanlar, ülkelerin doğal güzellikleri, temiz havanın ve suyun tutulduğu, depolandığı ve diğer canlıların ihtiyaçları için devamlı ve yeterli miktarlarda doğaya salındığı çok yönlü faydaları olan kaynaklardır. Ayrıca, ekonomik olarak da bir ülkenin temel kaynaklarındandır. Sahip olduğumuz bu doğal zenginliğin korunması, geliştirilmesi ve ülke kalkınmasındaki öneminin artırılması için herkese önemli görevler düşmektedir.
El birliğiyle, daha yeşil bir Kıbrıs yaratmak dileğiyle, Dünya Ormancılık Günü kutlu olsun.”
 

Son Güncelleme: 21.03.2019 13:10
Anahtar Kelimeler:
Dünya Ormancılık Günü
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