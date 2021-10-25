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2022 basın kartı müracaatları başladı

Başvurular 31 Aralık'a kadar kabul edilecek..

25 Ekim 2021 Pazartesi 11:45
2022 basın kartı müracaatları başladı

Basın Kartı Komisyonu, 2022 yılı basın kartı müracaatlarının başladığını duyurdu.

Komisyon, 31 Aralık 2021’e kadar başvuru kabul edecek.

Komisyon tarafından yapılan açıklamaya göre, Basın Kartı Komisyonu, yeni dönemin ilk toplantısını yaptı ve 2022 yılı basın kartı müracaatlarını başlattı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “Sarı Basın Kartı, Kuzey Kıbrıs’ta çoğulcu bir komisyon tarafından, yasal bir tüzük çerçevesinde değerlendirilen ve kimlere verildiği ilan edilen tek basın kartıdır ve gazeteciler için son derece önemlidir. Basın Kartı Komisyonu, sarı basın kartının seviyesinin yükseltilmesi için çabalarını ileriye taşıyacaktır. Gazetecik değerleri açısından tüm kurum ve kuruluşlardan beklentimiz haber takibi ve davetlerinde Sarı Basın Kartını gözetmeleridir” denildi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcisi Cenk Mutluyakalı başkanlığında yapılan toplantıya, Basın Kartı Komisyon üyeleri Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’ni temsilen Ali Hançerli, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni temsilen Songuç Kürşad, Haber Kameramanları Derneği’ni temsilen Cafer Özsoykal, sürekli basın kartı sahibi kıdemli gazetecileri temsilen Erten Kasımoğlu katıldı, ayrıca, Dış Basın Birliği Temsilcisi Fevzi Tanpınar da toplantıya online bağlantı ile katkı sağladı.

Toplantıda, yeni dönem çalışmaları hakkında yol haritası da belirlendi.

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31 ARALIK’A KADAR BAŞVURU KABUL EDİLECEK

2022 dönemi ve Sürekli Basın Kartları için 31 Aralık tarihine kadar müracaat kabul edilecek, müracaatlar Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekretaryasına yapılabilecek.

BASIN KARTI BAŞVURU KOŞULLARI

Basın-yayın, gazetecilik, radyo-televizyon veya iletişim alanındaki bir üniversite veya yüksekokul mezunları kesintisiz 1 yıl; başka bir alanda üniversite veya yüksekokul mezunları kesintisiz 18 ay; üniversite veya yüksekokul mezunu olmayanlar ise kesintisiz 4 yıl çalıştıktan sonra ‘Sarı Basın Kartı’ başvurusuna hak kazanıyor.

KKTC yurttaşları, kamu görevlisi olarak çalışıyorsa atanma belgesi, özelde görev yapıyorsa sigorta yatırım belgeleri ile birlikte başvuru yapabiliyor.

Yurttaş olmayan kişilerin ise ikamet ve çalışma izni yanı sıra çalıştığı basın-yayın kuruluşu ile en az 1 yıllık sözleşmesini tebliğ etmesi gerekiyor.

Sarı ve Sürekli Basın Kartı başvuru koşulları ayrıca başvuru formu, https://www.basinkarti.org/ adresinden temin edilebiliyor.

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Son Güncelleme: 25.10.2021 12:32
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