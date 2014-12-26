GİRNE BELEDİYESİ’NDEN YENİ YIL İÇİN 2 FARKLI ETKİNLİK

GİRNELİLER YENİ YILI SOS KONSERİYLE KARŞILAYACAK

GİRNE BELEDİYESİ, YIL NEDENİYLE GEREKLİ TEDBİRLERİ DE ALDI

Lefkoşa, 26 Aralık 14 (.): Girne Belediyesi 2015’e hazır. Yeni yılı Ramadan Cemil Meydanı’nda karşılayacak Girneliler, 2015’e SOS konseriyle girecek.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi bu yıl, yeni yılı karşılamak için iki farklı organizasyon düzenledi.

Girne Belediyesi’nin organize ettiği ilk etkinlik, yarın Karaoğlanoğlu Parkı’nda yer alacak yeni yıl kokteyli olacak.

Yeni yıl kokteyli, 14.00-17.00 saatleri arasında yapılacak ve saat 15.00’te Grup Ezgi-Salahi Konal konser verecek.

Yeni yıl Meydan Konseri ise, Ramadan Cemil Meydanı’nda 31 Aralık Çarşamba akşamı 22.00-00.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Havai fişek gösterilerinin de yer alacağı etkinlikte SOS sahne alacak.

BELEDİYE TEDBİR ALDI

Öte yandan Girne Belediyesi, 31 Aralık Çarşamba ve 1 Ocak Perşembe günü Girnelilere hizmet verebilmek için bir takım tedbirler aldığını da açıkladı.

Yeni yılın birinci günü dahil, Çarşı merkezi, Kordonboyu ve Otellerin çöplerini toplayacak olan belediye, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetleri verecek.

İçme suyu dağıtımında ise belirlenen programın aksamaması için gerekli önlemleri alan Belediye, meydana gelebilecek arızalar için ekipler oluşturdu.

Yeni yıl öncesinde Zabıta-Kolluk ve Sağlık şubesi ise kentteki tüm işyeri ve lokantaların denetimini yapıp, izinsiz seyyar satıcıları kontrol edecek.

Ayrıca Girne Belediyesi Otoparkları 31 Aralık 2014 Çarşamba tam gün ve 01 Ocak 2015 Perşembe günü saat 13.00’e kadar ücretsiz hizmet verecek.

Vatandaşlar 21 Aralık ve 1 Ocak’ta acil durumlarda şu numaraları arayabilecek:

BAYINDIRLIK VE İNŞAAT İŞLERİ 0542 882 21 18 / 0533 870 20 18

TEMİZLİK İŞLERİ 0533 860 59 73 / 0533 851 76 66

SU İŞLERİ 0533860 59 72 / 0542 882 11 18

KANALİZASYON İŞLERİ 0533 870 20 17

CENAZE VE DEFİN İŞLERİ 0533 861 11 38 / 0542 856 89 41

SAĞLIK İŞLERİ 0533 870 20 14

ZABITA/KOLLUK 0548 882 21 20

(TUĞ/ŞEB)