“Amalthea” projesi kapsamında 80 ton insani yardım taşıyan ve Gazze’ye gitmek için yola çıkan İngiliz gemisi için İsrail’den onay beklendiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada, İngiltere’nin sergilediği yaklaşım ve işbirliğinden ötürü memnuniyetini dile getirerek, AB’yle de temas halinde olduklarını ve İsrail’den yanıt beklediklerini söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, insani yardım için diğer AB ülkelerinin de katkı yapmaya hazır olduğuna işaret ederken, insani yardımın misyonunun, Gazze’de ateşkesle bağlantılı olmadığını kaydetti.

Hristodulidis, Gazze’deki savaşın durmasını herkesin istediğini; ancak ateşkes olmamasının, insani yardım yapılamayacağı anlamına gelmediğini ifade etti.

İngiliz gemisinin nereye demirleyeceğine dair bir soruya ise Hristodulidis, bunun AB, İngiltere ve İsrail ile istişare konusu olduğu ve nihai sonuca ulaşıldığında, bunu açıklayacağı yanıtını verdi.

Hristodulidis ayrıca, İngiltere Hükümeti ile sürekli temas halinde olduğunu ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’un, Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos ile bölgeyi ziyaret etmek için telefonla görüştüğünü söyledi.