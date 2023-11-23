

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra: "İşgal ordusunun sağlık çalışanlarını alıkoymasıyla ilgili bir rapor sunulana kadar yaralıların ve sağlık personelinin tahliyesine ilişkin Dünya Sağlık Örgütü ile tam koordinasyonu durdurma kararı aldık"

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını alıkoymasının ardından Gazze Şeridi’ndeki hastanelerde hastaların ve sağlık ekiplerinin tahliyesi için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile koordinasyonunu durdurduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail güçlerinin aralarında Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye’nin de bulunduğu bazı sağlık çalışanlarını alıkoymasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kudra, “İşgal ordusunun sağlık çalışanlarını alıkoymasıyla ilgili bir rapor sunulana kadar yaralıların ve sağlık personelinin tahliyesine ilişkin Dünya Sağlık Örgütü ile tam koordinasyonu durdurma kararı aldık.” dedi.

Gazze’nin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesinin kuşatma, baskın ve yıkıma maruz kaldığını hatırlatan Kudra, “Birleşmiş Milletler, Şifa Hastanesinde bulunanların tahliyesi için DSÖ aracılığıyla bir koordinasyon kurulduğunu bize bildirdi.” diye konuştu.

Kudra, “DSÖ’nün temsil ettiği bir BM konvoyu Şifa Hastanesinde en korkunç Nazi uygulamalarına maruz kalan hasta ve sağlık personelinin bir kısmının tahliyesi için dün harekete geçti.” ifadesini kullandı.

BM konvoyunun dün İsrail güçlerince Gazze’nin kuzeyini güneyinden ayıran kontrol noktasında 7 saat durdurulduğunu aktaran Kudra, İsrail ordusunun, aralarında Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye’nin de bulunduğu birçok sağlık çalışanını alıkoyduğunu belirtti.

İsrail güçlerinin, hastalara ve sağlık çalışanlarına şiddet uyguladığının altını çizen Kudra, sağlık çalışanlarının alıkonulmasından İsrail ve BM’nin sorumlu olduğuna dikkati çekti.

-İsrail basını, Ebu Silmiyye'nin sorgulanmak üzere alıkonulduğunu yazdı

İsrail ordusunun alıkoyduğu sağlık çalışanlarının sayısı bildirilmedi. Konuya ilişkin DSÖ’den ve İsrail tarafından bir açıklama yapılmadı.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın, ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde ise, Ebu Silmiyye’nin İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin-Bet (Şabak) tarafından sorgulanmak üzere alıkonulduğu belirtildi.

-İsrail ordusunun Şifa Hastanesi baskını

İsrail ordusu, 15 Kasım sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

İsrail ordusu, Şifa Hastanesindekilerin araçsız bir şekilde hastaneyi boşaltmalarını istemiş ancak yaralı ve hastalarından bir bölümünün hastaneden yürüyerek çıkması mümkün olmadığı için bazı doktorlar ve hastane çalışanları da hastanede kalmıştı.

-İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 228 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın bugün uygulamaya girmesi bekleniyordu. Öngörülen uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.