ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik ünvanı ve mareşallik rütbesinin verilmesinin 95. yıldönümü Türkiye’yle birlikte KKTC’de de kutlanıyor.

Gaziler Günü dolayısıyla bugünkü ilk tören Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.

Törene Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri’nin yanı sıra Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) adına KTKA Alay Komutanı Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) adına Albay Hüseyin Siyer diğer sivil ve askeri yetkililerle, dernek, kurum, kuruluş temsilcileri katıldı.

Törende saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Hacı Işık günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

IŞIK

Işık, 19 Eylül’ün savaş meydanında canını ortaya koyarak aziz milletine ve vatanına hizmet eden gazilerin şeref günü olduğunu belirtti.

Şehitler ve gazilerin toprağı vatan, insanı ulus yapan değerler olduğunu vurgulayan Işık, şehitlerin nurlanmış, gazilerinse onurlanmış askerler olduklarını kaydetti.

Atatürk’ün “şehidine ve gazisine sahip çıkmayan milletler tarih sayfasından silinmeye mahkûmdurlar. Yaşayanların kıymetini bilmeyenle kaybettiklerinin de kıymetini asla anlayamazlar” sözlerine de yer veren Işık, 16 Haziran’da Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla gazilere madalyaların verileceğini de ifade etti. 42 yıldır, onurla bekledikleri madalyaların 2017 yılında verileceği müjdesinin gazileri gururlandırdığını söyleyen Işık, bu karardan dolayı Başbakan Özgürgün ve tüm bakanlara teşekkür etti.