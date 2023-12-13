Filistin Yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalara ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladı ve bu sözlerin bağlayıcı eylemlere dönüştürülmesini talep etti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlık, Başkan Biden'ın iki devletli çözüme ilişkin açıklama ve pozisyonlarını ve tüm Filistin halkını hedef alan intikam zihniyetine karşı eleştirilerini memnuniyetle karşılıyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Bakanlık bu duruştan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, bunların, barış için umudu yeniden canlandıracak ve anlaşmazlıkların siyasi yollarla çözüme kavuşturulmasını sağlayacak bağlayıcı eylemlere dönüşmesini talep ediyor.” denildi.

ABD Başkanı Biden, dün katıldığı bir etkinlikte, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.

(AA/RU/ŞEB)